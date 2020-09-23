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Предыдущая неделя побила антирекорд по заболеваемости на COVID-19 в мире

23.09.2020 / 10:51
За 14-20 сентября на COVID-19 в мире заболели около 2 миллионов человек, что является рекордным недельным показателем с начала пандемии.

Об этом свидетельствует отчет Всемирной организации здравоохранения

Дословно: "С 14 по 20 сентября было зарегистрировано почти 2 миллиона новых случаев COVID-19, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей, и является наибольшим количеством зарегистрированных случаев за одну неделю с начала эпидемии".

За тот же период, по сравнению с позапрошлой неделей, в мире уменьшилось на 10% количество летальных случаев среди больных на коронавирус. При этом за предыдущую неделю зарегистрировано 36 764 смертельных случая.

В то же время, в Европе на прошлой неделе число умерших от COVID-19 возросло на 27% по сравнению с позапрошлой неделей и составило - 4 072 человек.

В ВОЗ подсчитали, что по состоянию на 22 сентября в мире на коронавирус заразились более 30,6 миллиона человек. Из них более 950 тысяч человек умерли.

Напомним: Всемирная организация здравоохранения обеспокоена из-за увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе.

По состоянию на 22 сентября в мире известно о 31 245 076 случаях заболевания на коронавирус. Из них 963 678 человек скончались.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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