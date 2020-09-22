Наибольшие желания и страхи человечества - исследование ООН

Об этом сообщает DPA со ссылкой на результаты исследования ООН, обнародованные 21 сентября.

Участие в этом опросе под названием "ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна" приняли участие более миллиона человек, в которых выясняли их желания и страхи.

Так, первоочередными потребностями людей есть доступ к здравоохранению, чистой воды, средств гигиены и образования.

Здравоохранение особенно выделили почти 300 000 опрошенных. Авторы исследования подчеркнули, что 72% тех, кто стал участником опроса, считают, что доступ к услугам здравоохранения в будущем останется таким же или улучшится.

В приоритете у людей и "искоренение бедности, неравенства и безработицы".

В долгосрочных целях в опрошенных - "общий доступ к образованию и равные права женщин".

Также авторы исследования ООН узнавали, чего боятся люди на планете. Главными страхами оказались: значительные изменения климата (49% опрошенных считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится) коррупция (ухудшение ситуации ожидают 41% опрошенных); бедность; конфликты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления на торжественном заседании Генассамблеи ООН назвал "обязанностью стран-участников оправдать надежды людей".

Напомним, всего с начала пандемии в мире выявлено уже более 31,3 миллиона случаев коронавируса.

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