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Заявление Лукашенко затормозило транзит евротоваров в Россию

22.09.2020 / 11:15
В России заявляют о срыве сроков доставки европейских грузов через Беларусь.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ"

Опрошенные российским изданием участники рынка говорят, что призыв Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, закрыть границу страны с Литвой и Польшей пока привел к усиленным досмотрам грузов, срыв поставки европейских грузов в РФ через Беларусь доходит до пяти дней.

Российские операторы рассматривают два возможных объезда. Первый — напрямую из Латвии в Россию — это крюк в 200 км и удорожание перевозки примерно на треть, но и там фуры стоят на границе от двух до пяти дней. Второй — через белорусско-польский участок границы, здесь крюк составляет 350 км.

Ситуация осложняется и тем, что до конца года РФ запретит ввоз без маркировки значительной части потребительских товаров — к обуви присоединятся вся текстильная отрасль, шины, фототехника, духи и др., это как раз те товары, которые сегодня составляют значительную часть европейского импорта.

Директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов напоминает, что одна из основных статей доходов в белорусском бюджете — обеспечение транзита. Этому способствует удобное географическое положение, а также государственная поддержка транспортной отрасли.

Прямая речь: "Если мы говорим про импортные потоки в РФ, то на транзит через Беларусь приходится более двух третей автомобильных перевозок из Европы. Транзитом через балтийские страны перемещается порядка трети грузов".

Источник

Беларусь, РФ, транзит газа
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