Войти | Зарегистрироваться
12:05

вторник,
08 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни

08.09.2020 / 11:16
В России активно идет подготовка визита президента Беларуси Александра Лукашенко. Он приедет в ближайшие дни.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Однако, по его словам, это будет не 13 сентября, как ранее писали СМИ.

"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.

Напомним, президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

На это заявление уже отреагировали Польша и Германия, немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что Путин не будет оправлять российские войска на территорию Беларуси.

Источник

визит, Беларусь, РФ, Песков, Лукашенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 сентября
7 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.