В Беларуси с начала протестов задержали более 10 тысяч человек

Как сообщает TUT.BY, об этом во время пресс-конференции в Польше заявил член Координационного совета Павел Латушко.

«По нашим сведениям, более 450 граждан нашей страны, а также Польши были подвергнуты нечеловеческим пыткам. К сожалению, есть люди, которые были убиты и которые пропали без вести», - отметил он.

Латушко заявил, что Координационный совет планирует усилить международную деятельность Совета, чтобы «сотни тысяч, миллионы белорусов, которые выходят на улицы городов, не чувствовали себя брошенными международным сообществом».

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. В первые дни протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

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