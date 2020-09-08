В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии

Он призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой.

Об этом заявил глава ВОЗ во время брифинга.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - сказал гендиректор.

При этом он отметил, что когда придет следующая пандемия, мировое сообщество должно быть готово в большей степени.

Напомним, ранее Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что бесконтрольная отмена ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, может привести к настоящей катастрофе.

Кроме того, в ВОЗ признали, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности.

Добавим, что в ВОЗ также заявляли, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.

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