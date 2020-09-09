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Лукашенко признал, что засиделся в президентах

09.09.2020 / 09:42
И.о. президента Беларуси Александр Лукашенко заявил в одном из интервью российским СМИ, что "возможно, немного пересидел".

Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Евгений Рожков в эфире телеканала "Россия 1", чьи слова передает "Медуза"

Прямая речь: "Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил он следующее. Он сказал: "Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов".

Напомним: Лукашенко бессменно руководит Беларусью уже 26 лет.

На последних выборах Центральная избирательная комиссия Беларуси опять показала его победу с огромным отрывом отостальных кандидатов.

Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.

Источник

президент, Беларусь, Лукашенко
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