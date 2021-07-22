В Беларуси хотят, чтобы один человек был президентом не более 2 сроков

Об этом сообщает государственное издание Беларуси БЕЛТА

Прямая речь: "Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков".

Об этом он заявил на девятом заседании Конституционной комиссии.

На заседании подбили итоги работы комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Беларуси.

Напомним: в августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко.

В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.

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