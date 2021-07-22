Вакцина Sinopharm вызывает более слабый ответ антител против "Дельта" штамма - исследование

Исследование проводилось учеными из Университета Шри-Джайеварденепуры, а также Муниципального совета Коломбо на Шри-Ланке и Оксфордского университета в Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

Уровень антител у людей, получивших вакцину BBIBP-CorV от Sinopharm, в 1,38 раза ниже к "Дельта" штамму по сравнению с более старой версией коронавируса, впервые идентифицированного в Ухане.

Вакцина компании Sinopharm также показала более выраженное десятикратное снижение уровня антител к "Бета" штамму, впервые обнаруженному в Южной Африке.

Исследователи заявили, что они не обнаружили существенной разницы в уровнях антител к двум штаммам в сыворотке крови вакцинированных людей по сравнению с сывороткой крови тех, кто был инфицирован естественным путем.

"Это позволило предположить, что вакцина компании Sinopharm может вызвать реакцию на основе антител против этих двух штаммов, аналогичную уровню, наблюдаемому при естественном заражении", - говорится в сообщении.

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