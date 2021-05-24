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В Минске после экстренной посадки самолета задержали основателя канала Nexta

24.05.2021 / 10:23
Белорусские силовики задержали основателя канала Nexta Романа Протасевича после экстренной посадки самолета в Минске.

Об этом информирует Радио Свобода.

В Национальном аэропорту Минска 23 мая внепланово приземлился самолет компании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту.

Отмечается, что по приказу Лукашенко белорусы подняли в небо военный истребитель для сопровождения самолета. На момент получения сообщения гражданский самолет находился вблизи границы с Литвой, однако для экстренной посадки он направился в Минск. При этом, экипаж самолета ничего не объяснил пассажирам.

В Минске пассажиров рейса компании Ryanair проверили, и арестовали известного журналиста и блогера, основателя телеграмм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича, который летел этим рейсом.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на задержание Протасевича.

По её словам, совершенно очевидно, что это была операция спецслужб по захвату самолета ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича.

"Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых больших белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может грозить смертная казнь", - говорится в посте оппозиционерки в ее Телеграм-канале.

Тихановская добавила, что уже уведомили офис компании Ryanair, а также Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и потребовали начать расследование по факту происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из рядов организации.

"С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы задерживать несогласных", - написала она.

Как сообщалось, на этой неделе был заблокирован сайт самого большого независимого СМИ Беларуси Tut.by, дома у нескольких его редакторов прошли обыски. 21 мая суд приговорил к 15-дневному аресту репортера, который освещал эти обыски.

Белорусская ассоциация журналистов заявила, что 27 работников средств массовой информации сейчас находятся за решеткой, где либо ждут суда, либо отбывают наказание.

Источник

арест, Беларусь, Протасевич
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