Паспортизация в ОРДЛО позволяет Кремлю увеличить электорат перед выборами - Боднар

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, поглощение оккупированных территорий Украины в российское пространство продолжается давно и происходит из-за введения обращения российской валюты, поставки оружия и амуниции, путем финансовых вливаний.

"Паспортизацией Россия пытается формализовать принадлежность жителей оккупированных ею территорий в РФ. Здесь есть два контекста - безопасностный и внутриполитический. Безопасностный заключается в намерении Кремля "защищать" будто своих граждан. В свою очередь, выдача российских паспортов дает Кремлю возможность увеличить количество избирателей, которые должны поддержать провластные силы РФ на осенних парламентских выборах", — отметил Боднар.

Как подчеркнул дипломат: очевидно, благосклонного электората к правящей политсилы в России недостаточно, поэтому Кремль пытается таким образом увеличить электоральную базу для партии власти.

Как известно, выборы в Госдуму России должны состояться в сентябре этого года. Кремль планирует развернуть избирательные участки на территории ОРДЛО. На сегодняшний день Россия раздала на оккупированных территориях более полумиллиона паспортов.

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