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Игуменьей Елецкого монастыря стала монахиня из древнего православного рода

24.05.2021 / 12:01
Игуменьей Елецкого монастыря стала монахиня из древнего православного рода
Источник: Центр информации УПЦ
В монахини матушка Мария была пострижена афонскими отцами в 1996 году по благословению игумена Афонского Пантелеимоновского монастыря Иеремии на корабле у берега Святой Горы Афон

В Чернигове митрополит Амвросий возвел монахиню Марию (Макиенко) в сан игуменьи Свято-Успенского Елецкого женского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин возведения в сан игуменьи был совершен на Малом входе за Божественной литургией в Успенском Елецком монастыре.

Решение об утверждении монахини настоятельницей Свято-Успенского Елецкого монастыря Черниговской епархии принял Священный Синод УПЦ 12 мая 2021 года.

С 1975 года Мария несла послушание послушницы в монастыре, с 1987 года - инокини.

В монахини матушка Мария была пострижена афонскими отцами в 1996 году по благословению игумена Афонского Пантелеимоновского монастыря Иеремии на корабле у берега Святой Горы Афон.

Игуменья Мария (Макиенко) - из глубоко религиозной православной семьи. Ее дедушка - игумен Моисей (Галушко) - был сподвижником и сомолитвенником преподобного Лаврентия Черниговского, нес послушание в Глинской пустыни. В 1930-е годы он за веру Христову более 10 лет отбыл в сталинских концлагерях. В годы гонений на веру служил тайно по домам.

Двоюродная бабушка монахиня Евфрасия была духовной дочерью преподобного Лаврентия, по его благословению стала монахиней. Отец матушки Марии в конце жизни принял схиму в Свято-Пантелеймоновском русском монастыре на Афоне и там же отошел ко Господу. Мама матушки тоже под конец жизни приняла схиму с именем Мария. Брат – иеромонах Макарий (Макиенко), духовник и антипросоп Пантелеимоновского монастыря на Афоне. Сестра матушки Марии – монахиня Екатерина.

Источник: Inpress.ua
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