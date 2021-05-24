Войти | Зарегистрироваться
13:25

понедельник,
24 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Херсонской области освящен новый храм УПЦ

24.05.2021 / 12:05
В Херсонской области освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением молились администрация, воспитатели и воспитанники местного дошкольного учебного учреждения

На Херсонщине в поселке Белозерка освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, чин великого освящения храма и Божественную литургию совершил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн (Сиопко).

Храм в честь иконы Богородицы «Неувядаемый цвет», апостола Андрея Первозванного и благоверного князя Даниила – это новый нижний храм прихода УПЦ в Белозерке. Основной храм освящен в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.

За богослужением молились администрация, воспитатели и воспитанники местного дошкольного учебного учреждения.

В завершение службы состоялся крестный ход. Потом архиерей поздравил всех собравшихся с важным днем в жизни их приходской общины – освящением храма, поблагодарил всех труждающихся и благодетелей и пожелал мира и согласия всем молящимся в нем. 

Местному детсаду митрополит Иоанн передал мягкие игрушки для детей и оргтехнику.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 мая
23 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.