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МИД Украины: в Крыму достаточно воды для населения, виновата милитаризация

24.05.2021 / 09:42
В МИД Украины заявляют, что в Крыму достаточно водных ресурсов для бытового использования, а проблема с водой обострилась из-за массированной милитаризации Россией полуострова.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УП

Дословно: "Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях".

В то же время пресс-секретарь МИД отметил, что российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Он напомнил, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.

"Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - заявил Николенко.

Напомним, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов заявил, что "водная блокада" оккупированного Крыма со стороны Украины может привести к очередной гуманитарной катастрофе с последствиями, которые трудно предсказать.

В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города, как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.

Жители захваченного Россией Крыма получают воду по графику из-за истощения ее запасов на полуострове, при этом если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды.
В России заявили, что скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.

Глава так называемого парламента оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.

Оккупационные власти Крыма объявили о том, что подадут иск против трех граждан Украины, которых считают виновными в остром дефиците пресной воды на захваченном полуострове.

Источник

вода, Крым, МИД
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