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Байден требует освобождения Протасевича и "сотен политических заключенных" режима Лукашенко

26.05.2021 / 10:23
Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал вынужденную посадку самолета в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича "отрицанием международных норм" и осуждает подобные инциденты.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома

Прямая речь: "США присоединяются к странам всего мира, требуя его (Протасевича – ред.) освобождения, а также освобождения сотен политических заключенных, которых несправедливо удерживает режим Лукашенко".

"Я присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для выяснения всех обстоятельств дела".

Байден поздравил новость о том, что Европейский Союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам, и попросил свою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных в тесной координации с Европейским Союзом, другими союзниками, партнерами и международными организациями.

Кроме того, президент США заверил в беспрекословной поддержке народа Беларуси в его борьбе.

Напомним, 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Источник

Беларусь, Байден, Протасевич
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