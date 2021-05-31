Ситуация в Беларуси: Романа Протасевича отправили в минское СИЗО КГБ

Об этом сообщает BBC со ссылкой на отца Романа, Дмитрия Протасевича

Дмитрий Протасевич сомневается в том, что его сын "бодр и весел", как Роман сказал своему адвокату на первой встрече в четверг.

Также родители Романа уверены, что силовики били их сына после задержания.

Семья Протасевича узнала, что их сын находится в минском СИЗО КГБ в пятницу, когда сестре Романа удалось передать в изолятор передачу.

Прямая речь: "Мы не знали, где он находится, пока дочка не передала посылку. А раз ее приняли, понятно, где (он находится - ред.). Она передала то, что там разрешено - предметы личной гигиены… Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена.

У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ".

Напомним, адвокат Инесса Оленская смогла найти Романа Протасевича лишь спустя два дня после того, как 25 мая в СИЗО-1, где он находился после задержания, ей сначала выписали пропуск, но затем его аннулировали и сказали, что его там нет. Вероятно, именно тогда его и перевели в СИЗО КГБ, но никто, кроме следователей, об этом не знал.

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.

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