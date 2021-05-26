Меркель заявила о дальнейших ответах ЕС на действия Лукашенко

О них сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения саммита ЕС в Брюсселе 25 мая.

Лидеры ЕС «очень интенсивно», по словам Меркель, обсудили ситуацию с чрезвычайной посадкой самолета в Минске, и все согласились, что это является «беспрецедентным случаем и неприемлемым поведением белорусских властей, которые поставила под угрозу жизни многих людей». Лидеры 27 стран очень быстро пришли к консенсусу. В частности, они согласились, что ICAO должна тщательно и как можно скорее рассмотреть этот случай.

Между тем, отметила Меркель, министры иностранных дел получили задание добавить дальнейших персон и организации к санкционному списку, в котором уже насчитывается несколько белорусских политиков и собственно президент республики Александр Лукашенко, а также согласовать дальнейшие экономические санкции, среди которых - запрет пролета белорусскими самолетами через воздушное пространство ЕС. Руководители стран-членов ЕС также советуют своим авиаперевозчикам избегать полетов над Беларусью.

Совершенно очевидным, по словам Меркель, является то, что принудительная посадка самолета под предлогом якобы угрозы безопасности воздушного судна, к тому же привлечение ко всей ситуации группировки ХАМАС с последующим опровержением, «была использована для того, чтобы бросить в тюрьму оппонента». Она назвала эту ситуацию такой, которая «не имеет подобных примеров».

Меркель также сообщила, что тема возможного участия российских спецслужб в операции по принудительной посадке самолета не обсуждалась в кругу лидеров во время их неформальной встречи на этой неделе в Брюсселе. По словам политика, нет подтвержденных данных об участии российских спецслужб в белорусской операции. В общем дискуссии об отношениях ЕС с Россией и относительно инцидента в Минске велись без связи друг с другом.

Саммит ЕС проходил в Брюсселе при физическом присутствии лидеров 27 стран 24-25 мая. Тема отношений с Россией была одной из главных на нем.

Как сообщалось, в воскресенье, 23 мая, белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair из Афин в Вильнюс под предлогом возможности теракта на борту. В Минске сослались на письмо от ХАМАС о бомбе в самолете, из-за чего якобы и решили сажать самолет в столице Беларуси. Радикально-исламистская группировка опровергло такое заявление властей Беларуси. После посадки были арестованы активист и оппозиционный журналист Роман Протасевич и его спутница.

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