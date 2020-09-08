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В Беларуси привели в высшую боевую готовность резерв танков и артбазы

08.09.2020 / 10:55
Минобороны Беларуси привело в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси

Дословно: "В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения".

В Минобороны страны сообщили, что подобное мероприятия также включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Отмечается, что завершится такая "проверка" участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человека, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.

Утром 7 сентября TUT.BY со ссылкой на свидетеля сообщили, что в Беларуси неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.

Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.

Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Источник

Беларусь, Минобороны
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