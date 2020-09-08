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Клиника Шарите: Навального вывели из комы

08.09.2020 / 10:23
Немецкая клиника Шарите, где на лечении находится отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что политика вывели из комы.

Об этом говорится в сообщении клиники, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В сообщении клиники говорится о том, что состояние здоровья Навального, который лечится в там с 22 августа, улучшилось.

"Искусственная кома пациента, которая поддерживалась медикаментами, закончилась. Пациента постепенно отлучают от ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним разговаривают", - заявили в клинике.

В то же время в "Шарите" не исключают, что тяжелое отравление будет иметь долгосрочные последствия для здоровья политика.

Немецкие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального. Посоветовавшись с ней, в "Шарите" считают, что публичное информирование о состоянии здоровья российского оппозиционера пойдет ему на пользу.

Напомним, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.

Источник

кома, отравление, Навальный
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