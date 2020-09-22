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В ЦИК рассказали, как будет проходить голосование на участках в условиях карантина

22.09.2020 / 14:21
Кабинет министров Украины принял постановление об организации и проведении выборов во время карантина, которое определяет условия их проведения на участках, а также требования и рекомендации к избирателям.

Об этом сообщает Центризбирком.

"Кроме паспорта, теперь обязательной будет и маска. Ее нужно снять только чтобы член комиссии идентифицировал вас. Советуем захватить и ручку. Дистанция 1,5 метра и температурный скрининг на входе… На этих выборах без скатертей (для легкой дезинфекции поверхностей)", - сообщается на странице ЦИК в Фейсбуке в понедельник.

Кроме этого, для избирателей с признаками респираторного заболевания в помещении будет отдельная кабинка и ящик для голосования.

А избиратель на самоизоляции или обсервации сможет голосовать по месту пребывания. "Для этого нужно будет подать заявление в участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Источник

выборы, ЦИК
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