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На Ровенщине освящен храм УПЦ, построенный за 100 дней, вместо двух храмов, захваченных ПЦУ

22.09.2020 / 14:40
На Ровенщине освящен храм УПЦ, построенный за 100 дней, вместо двух храмов, захваченных ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Чин освящения и Божественную литургию в Рождество-Богородичном храме возглавил епископ Дубенский Пимен

В Ровенской области, в селе Ярославичи, освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, храм построен силами общины за 100 дней вместо двух храмов, захваченных сторонниками ПЦУ.

«История религиозного противостояния на этом приходе особенная Ведь в селе есть два храма: древний, в котором совершались богослужения православной общиной УПЦ до захвата, и новый, освящение которого планировалось непосредственно перед трагическими событиями церковного противостояния. Настоятель прихода протоиерей Николай Боровский в течение 16 лет лично занимался строительством дома Божия и его обустройством. Однако никто из агрессивно настроенных жителей села даже не обратил на это внимания, когда были озвучены претензии людей, в один момент решивших, что являются представителями общины-владелицы здания. Апогеем цинизма и жестокости стало то, что священнику и верным УПЦ людям не дали возможности совершать богослужения ни в одном из зданий: древний храм был просто закрыт, пока верующие прихожане больше года молились сначала под открытым небом, а затем в обустроенном доме», - рассказали в Ровенской епархии.

Собравшись с силами и получив благословение митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея, община УПЦ приступила к возведению нового храма. Через 100 дней богослужебное здание было построено.

Чин освящения и Божественную литургию в Рождество-Богородичном храме возглавил епископ Дубенский Пимен. После литургии епископ Пимен поздравил всех присутствующих со знаменательным событием в жизни прихода, а также подарил храму напрестольное Евангелие, венчальные венцы, лампады и прочую утварь, необходимую для совершения богослужений.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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