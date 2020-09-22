Преподаватель КДА объяснил, чему учит пример родителей Пресвятой Богородицы

Родители Девы Марии Иоаким и Анна показали пример надежды на Бога, твердой веры и терпения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии протоиерей Андрей Ухтомский в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Пример этой семьи — утешение для бездетных и надежда на Бога. Православная Церковь молится Иоакиму и Анне о даровании детей таким родителям, которые с терпением перенесли насмешки за свою бездетность, как будто они были грешнее других людей, сохранили и донесли свою нереализованную родительскую любовь, воспитав Родительницу Жизни», - отметил священник.

Он напомнил жизнеописание родителей Богородицы.

Предание гласит, что родители Пресвятой Богородицы, которые, по-видимому, сначала жили в Галилее, позже приехали поселиться в Иерусалиме. Иоакиму запрещено было приносить жертву в храм из-за бездетности как свидетельстве отверженности Богом, из-за чего он удалился в пустыню, где находился в молитве на протяжении сорока дней. Анна также опечалилась еще больше после упреков со стороны своей служанки по имени Иудифь и молилась Богу о даровании ребенка, подобно Сарре, жене патриарха Авраама.

Явившийся Иоакиму Ангел в пустыне возвестил о рождении от него Божией Матери. Также Анна вскоре узнала об этом. По истечении сорока дней Иоаким и Анна встретились у Золотых ворот Иерусалима и возрадовались о том, что их молитвы услышаны и у них будет младенец.

Древнее иудейское предание сохранило традицию о том, что ребенку, рожденному от пожилой матери, потерявшей надежду на потомство, уготованы великие дела. Параллели встречаются в Ветхом Завете в случае с Анной, матерью Самуила, и в Новом Завете в случае родителей святого Иоанна Крестителя.

«Иоаким и Анна показали пример надежды на Бога и твердой веры, а также и терпения «поношение безчадства», как повествуется в кондаке празднику Рождества Божией Матери. Прп. Андрей, епископ Критский, в проповеди на Рождество Божией Матери так восхваляет веру Иоакима и Анны: они «...сетовали о том, что не имели преемника рода своего, тем не менее искра надежды еще не погасла в них совершенно: оба они воссылали молитву к Богу о даровании им чада для продолжения семени их, — оба подражая услышанной некогда молитве Анны (матери пророка Самуила)... И не оставляли они своих усилий, пока не получили желаемого», - заключил протоиерей Андрей Ухтомский.

Православная Церковь почитает праведных Иоакима и Анну на следующий день после праздника Рождества Божией Матери. Ежедневное поминовение праведных родителей, именуемых богоотцами, происходит на отпусте.