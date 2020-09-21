Для увольнения Сытника надо менять законодательство - Разумков

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня, согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ механизмов отзыва с должности главы НАБУ нет. С другой стороны мы понимаем, что когда принимался этот закон ... многие эксперты говорили о том, что этот закон, когда назначает на должность президент своим указом, противоречит Конституции. Поэтому было необходимо либо вносить изменения в Конституцию, или по-другому выписывать закон ... Сейчас надо будет менять законодательство, приводить его в соответствие с решением КС", - заявил он.

Как сообщалось, Большая палата Конституционного Суда 16 сентября признала неконституционными отдельные положения Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

В то же время КС закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции абзаца первого части первой статьи 1 Закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".

28 августа КС признал неконституционным Указ Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ по делу по представлению 50 народных депутатов.

Авторы представления отмечали, что в Конституции не прописаны полномочия главы государства назначать директора НАБУ, поэтому, по их мнению, Президент вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью четвертой статьи 5 Конституции запрет узурпации государственной власти.

Сытник был назначен директором НАБУ в апреле 2015 года тогдашним Президентом Петром Порошенко.

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