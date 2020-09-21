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В Святогорской лавре сегодня состоится Международный гражданский форум «Люди мира» - стали известны темы обсуждения

21.09.2020 / 11:45
В Святогорской лавре сегодня состоится Международный гражданский форум «Люди мира» - стали известны темы обсуждения
Источник: Центр информации УПЦ
Известные украинцы, общественные деятели, эксперты в разных сферах жизни, жители Донбасса в своих выступлениях раскроют необходимость выстраивания концепции мирного будущего Донбасса и Востока Украины

В Свято-Успенской Святогорской лавре в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Международный день мира состоится Международный гражданский форум «Люди мира».

Как сообщает Центр информации УПЦ, участниками мероприятия станут жители Украины и других стран, которые заинтересованы в разработке программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни на Донбассе.

Известные украинцы, общественные деятели, эксперты в разных сферах жизни, жители Донбасса в своих выступлениях раскроют необходимость выстраивания концепции мирного будущего Донбасса и Востока Украины, как будущего всей Украины, обсудят воспитание и образование детей Донбасса как одной из наиболее пострадавшей категорий населения во время военных конфликтов.

Одним из блоков обсуждения на Форуме станут темы, посвященные развитию здравоохранения в регионе и духовного развития как важнейшего условия скорейшей нормализации мирной жизни.
Кроме того, спикеры Форума рассмотрят возможности международного сотрудничества по восстановлению Донбасса и Востока Украины, а также действия по предотвращению экологической и гуманитарной катастрофы региона.

Как сообщалось ранее, форум «Люди мира» предусматривает мультимедийный формат, который объединит участников из разных стран. Начало форума 21 сентября в 14.00. Прямую трансляцию можно смотреть на ютуб-канале «Люди мира».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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