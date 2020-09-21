Православные сегодня празднуют Рождество Богородицы

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - один из двенадцати главных праздников в Православной Церкви.

Праведные супруги Иоаким и Анна, которые жили в Иерусалиме, много лет не могли иметь детей. В те времена среди евреев это считалось наказанием Божьим, но праведники не переставали уповать на Господа и горячо молились Отцу Небесному, чтобы он подарил им радость быть родителями, сообщает Центр информации УПЦ.

Однажды, во время такой молитвы, к Анне с небес спустился Ангел и возвестил ей, что она зачнет ребенка: «Дочь благословенную, выше всех земных дочерей». Посланник Божий повелел Анне назвать дочь Марией. Ангел явился и к благочестивому Иоакиму, сказав, что молитвы его супруги были услышаны и у них появится дочь, которая станет радостью для всего мира. Так и случилось: после положенного срока на свет появилась Богородица. Праведные Иоаким и Анна стали прародителями Иисуса Христа.

Родители Пресвятой Девы выполнили свое обещание: когда Марии исполнилось три года, они отвели ее в Иерусалимский храм, где она находилась до совершеннолетия и была воспитана в чистоте и кротости.



Святой Иоаким преставился через несколько лет после введения Марии в храм, в 80-летнем возрасте. А святая Анна умерла в 70 лет, через два года после мужа, проведя их при храме рядом с дочерью.

У восточных славян церковные традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы тесно переплелись с народными.

На Руси Рождество Божьей Матери называли «Малой Пречистой», по аналогии с «Большой Пречистой» - праздником Успения Богородицы. А еще - Аспосов день, в который встречали «матушку-осенину», то есть осень.

В это время крестьяне убирали на зиму пчелиные ульи, собирали лук. Это был конец летних полевых работ и начало осенних приготовлений. Земледельцы чествовали Богородицу – небесную покровительницу земледелия, подательницу урожая, Спорительницу хлебов - за собранный урожай и просили Ее помощи в год будущий.