Управделами УПЦ объяснил, почему миротворчество – обязанность каждого

Полноценный диалог по вопросу достижения мира на украинской земле должен стать приоритетом для всех здоровых сил общества.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии Vesti.ua.

«"Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Мф. 5, 9). Размышляя над этими словами Евангелия, святитель Иоанн Златоуст отметил: "Здесь Христос не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует еще более, – именно того, чтобы мы примиряли несогласия и других; и опять представляет также духовную награду. Какую же? "Ибо они будут наречены сынами Божьими", так как и дело Единородного Сына Божьего состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее"», - напомнил архиерей.

Данное толкование, добавил он, показывает, что миротворчество – это не только следование заветам Господа, но и обязанность, которую Он на нас возлагает.

«Активное движение к миру нельзя загнать в рамки каких-либо политических или идеологических целей. Оно гораздо выше и чище любых сиюминутных программ, лозунгов или концепций. И поэтому обвинения Церкви в том, что ее стремление к миру является частью какой-то политической игры можно уподобить, например, ничем не обоснованной и абсурдной позиции видеть в словах Евангелия о миротворцах некий политический заказ», - отметил владыка.

Он подчеркнул, что миротворчество – это Божье дело, которое «должно совершаться на основе искреннего желания услышать и понять друг друга, но очень сложно продвигаться вперед в условиях постоянного информационного шума, наполненного разжиганием вражды, манипуляциями и методиками расчеловечивания противоположной стороны».

Митрополит Антоний призвал общество к конструктивному диалогу и назвал достижение мира главной задачей для всех украинцев.

«Учитывая это, нам всем необходимо не просто понять, но и приложить все усилия для того, что пропаганда войны навсегда осталась в прошлом. Эта задача, наравне с налаживанием полноценного диалога по вопросу достижения мира на украинской земле, должна стать приоритетом для всех здоровых сил общества на ближайшую перспективу», – заключил управделами УПЦ.