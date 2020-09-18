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Верховный суд заступился за судей Окружного админсуда, заявив о их независимости

18.09.2020 / 14:34
Верховный суд обеспокоен вопросом доверия граждан к судебной системе и подчеркивает важность обеспечения независимости судей.

Заявление Верховного суда относительно обнародованных пленок судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) огласила на пленуме глава Верховного суда Валентина Данишевская, пишет Капитал со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».

«Были обнародованы очередные так называемые пленки. Граждан Украины... возмущает такая информация, и Верховный суд не может на это не реагировать», — сказала Данишевская.

При этом глава суда подчеркнула, что речь не идёт об оценке обнародованной информации. «Мы хотим сказать о себе и наших коллегах... независимый и непредвзятый суд есть», — сказала Данишевская.

В комментарии журналистам глава кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович пояснил, что заявление, принятое на пленуме, касается в целом сложившейся ситуации с независимостью судей. По его словам, Верховный суд призывает все украинское общество воздержаться от каких-либо либо преждевременных и необоснованных обвинений в адрес судей Украины.

Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило ряд судей ОАСК в попытке захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе. В то же время Высший совет правосудия не нашел в действиях судей состава преступления и отказался отстранять их от должностей. В самом ОАСК заявляли о политическом давлении и попытках подорвать независимость судебной системы.

Верховный суд, ОАСК, Данишевская
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