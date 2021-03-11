Войти | Зарегистрироваться
18:30

четверг,
11 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Данишевская и Смокович обеспокоены передачей дел из ОАСК

11.03.2021 / 17:51
Глава Верховного суда Валентина Данишевская и глава Кассационного административного суда ВС Михаил Смокович очень обеспокоены темпами прохождения законопроекта о передачи им дел из Окружного административного суда города Киева.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией"

Судьи отмечают, что пока Данишевская и Смокович занимались согласованием списков на съезд, они упустили момент с проектом закона.

"Сейчас они понимают, что есть очень большая вероятность, что этот законопроект очень быстро включат в повестку, проголосуют, а президент его подпишет. Их цель - не допустить этого. Они хотят, чтобы все политические дела остались в суде первой инстанции. Никто не хочет перебирать на себя негатив", - полагают авторы поста.

"Уже начали работать с депутатами, чтобы провалить вопрос по включению этого законопроекта в повестку дня. Для этого активно работают с группой «Голоса» и отдельными «Слугами». Если депутаты не согласятся провалить включение в повестку (ведь это президентский законопроект, и провал грозит разбором), то есть вариант Б - не голосовать в первом чтении. Взамен обещают «поддержку» в бизнес-вопросах, которые находятся в судах", - говорится в сообщении.

В то же время судьи советуют депутатам "быть осторожными с обещаниями от Данишевской и Ко". "Она уже кинула Тупицкого, когда сулила золотые горы за быстрое решение КСУ по признанию неконституционным закона о судоустройстве в части сокращения количества судей ВС и ограничения им заработных плат. Тупицкий помнит этот кидок Данишевской и жалуется всем окружающим на ее непорядочность. Но рассчитывать на порядочность нашей Вали со стороны Тупицкого тоже было очень опрометчиво", - подытоживают они.

Смокович, ВС, ОАСК, Данишевская
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.