Данишевская и Смокович обеспокоены передачей дел из ОАСК

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

Судьи отмечают, что пока Данишевская и Смокович занимались согласованием списков на съезд, они упустили момент с проектом закона.

"Сейчас они понимают, что есть очень большая вероятность, что этот законопроект очень быстро включат в повестку, проголосуют, а президент его подпишет. Их цель - не допустить этого. Они хотят, чтобы все политические дела остались в суде первой инстанции. Никто не хочет перебирать на себя негатив", - полагают авторы поста.

"Уже начали работать с депутатами, чтобы провалить вопрос по включению этого законопроекта в повестку дня. Для этого активно работают с группой «Голоса» и отдельными «Слугами». Если депутаты не согласятся провалить включение в повестку (ведь это президентский законопроект, и провал грозит разбором), то есть вариант Б - не голосовать в первом чтении. Взамен обещают «поддержку» в бизнес-вопросах, которые находятся в судах", - говорится в сообщении.

В то же время судьи советуют депутатам "быть осторожными с обещаниями от Данишевской и Ко". "Она уже кинула Тупицкого, когда сулила золотые горы за быстрое решение КСУ по признанию неконституционным закона о судоустройстве в части сокращения количества судей ВС и ограничения им заработных плат. Тупицкий помнит этот кидок Данишевской и жалуется всем окружающим на ее непорядочность. Но рассчитывать на порядочность нашей Вали со стороны Тупицкого тоже было очень опрометчиво", - подытоживают они.