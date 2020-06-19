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Николай Гусак метит на должность главы ВС

19.06.2020 / 17:17
18 июня под Офисом президента состоялась акция протеста против главы Кассационного административного суда (КАС) Михаила Смоковича.

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией"

"Лозунги все те же, что и 3 года назад, когда он проходил в КАС. Нового ничего. Всего было человек до 50-ти", - сообщают судьи.

Они отмечают, что мероприятие прошло незаметно для прессы, но в этом и не было необходимости. "Акцию готовили только для одного человека. Говорят, что он её увидел. В коридорах КАС поговаривают, что Николай Гусак активно ведёт разговоры с судьями", - сказано в сообщении.

Кроме того, в коридорах КАС шепчутся, что есть ещё два кандидата на должность главы Верховного суда. "И реальная конкуренция будет между ними. Ходят слухи, что один из них ездил на смотрины в Офис президента. Понравился. Присматриваются", - резюмируют авторы поста.

Смокович, ВС, КАС, Гусак
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