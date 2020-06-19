Президент ЕК: нужно полностью имплементировать существующие соглашения между ЕС и странами-членами "Восточного партнерства"

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Но я хочу выразиться очень ясно. Сегодня мы говорили о следующем десятилетии, и мы хотим активизировать, интенсифицировать отношения, мы хотим улучшить их... Через некоторое время мы считаем, что мы должны усилить отношения и улучшить стадию ассоциации, и близость между шестью странами, и особенно с теми, которые даже ближе в данный момент", - сказала она после видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" в четверг, 18 июня.

В то же время президент Еврокомиссии обратила внимание на то, что со всеми шестью странами у ЕС разные степени соглашений и сближения.

"Мы - на этапе, что прежде всего важно полностью имплементировать соглашения, которые мы уже имеем: соглашения о свободной торговле, соглашения об ассоциации, например, с теми странами, которые ближе всего к нам", - пояснила фон дер Ляйен.

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