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"Помощник" нардепа Юрченко уже вышел из СИЗО

18.09.2020 / 14:21
Иван Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом Александром Юрченко, вышел из СИЗО под залог 1 миллион гривен.

Об этом заявил спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП.

Прямая речь: "Вчера внес залог в полном объеме".

В разговоре с корреспондентом УП во время судебного заседания 15 сентября Фищенко говорил, что денег на залог не имеет. "5 миллионов (такой залог просила прокуратура -ред.)? Вы шутите? Конечно, нет (согласно декларации супругов Фищенко, по состоянию на конец прошлого года они имели в сбережениях около 584 800 гривен - УП).

Напомним: Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.

Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств.

17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.

Юрченко, который написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" и Фищенко вину отрицают.

Источник

СИЗО, Юрченко, Фищенко
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