Вместо передачи энергетики в руки Ахметова власть должна сконцентрироваться на повышении благосостояния украинцев - Дубинский

Как сообщает УНИАН, такое мнение время в эфире канала «1+1» озвучил народный депутат (фракция «Слуга народа») Александр Дубинский.

«За год у власти мы ничего не сделали, чтобы улучшить благосостояние людей. И я, как часть партии власти, не снимаю с себя ответственности за это. Если б этот год, который мы потратили впустую на какие-то полупроводники, ненужные лоббистские законы и передачу энергетики Ринату Ахметову, мы потратили на повышение благосостояния граждан, намного легче было бы сегодня предпринимать любые шаги по восстановлению мира на территории Украины», – заявил политик.

Вместе с тем он отметил, что не согласен, когда говорят, что мирные инициативы президента Зеленского не приносят плоды. Но Украине надо стать субъектной стороной в процессе мирных переговоров.

«К сожалению, вернуть мир в Украину военным путём нельзя и также, мы прекрасно это понимаем, нельзя сдаться Кремлю. Но есть третий путь - это экономика. Если бы мы сконцентрировались на экономике, а не на ерунде, то уже вышли бы из этой ситуации и стали бы субъектными в процессе переговоров», - объяснил Дубинский.

Он подчеркнул, что сейчас, учитывая экономическую слабость и невозможность обеспечить свою экономику в том числе из-за лоббистских законов и неспособности СБУ заниматься чем-либо, кроме контрабанды, Украина остаётся не субъектной.

«Мы не стали экономическими хозяевами Украины за этот год, и это часть проблемы, которую необходимо решать», - сказал нардеп.