В ЦИК допустили весенние местные выборы в районах Донбасса, где сейчас они невозможны

По его словам, как только будут необходимые условия - выборы будут назначены

Об этом он рассказал 14 сентября на встрече с послами стран "Большой семерки" в Украине, передает пресс-служба ЦИК.

Говоря о назначении выборов в общинах, где была признана невозможность проведения выборов 25 октября, Диденко сказал:

"Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены".

Кроме того, он также скептически оценил вероятность отмены местных выборов в судебном порядке.

"Не думаю, что на сегодня такие перспективы существуют. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины, остановка избирательного процесса возможно лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", - заявил Диденко.

Напомним, 8 августа ЦИК назначил местные выборы в 24 регионах страны, за исключением прифронтовых и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Позже в СНБО это объяснили невозможностью обеспечения там полной безопасности во время голосования.

Отметим, местные выборы в Украине в 2020 году пройдут по новым правилам.

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