На Винничине отметили 30-летие возрождения Браиловского монастыря

В Винницкой области верующие УПЦ отметили 30-летие возрождения женского монастыря в Браилове.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, 15 сентября вСвято-Троицком Браиловском монастыре состоялось празднование 30-летия восстановления монашеской жизни в обители. Монастырь отметил также престольный праздник, ведь один из его храмов освящен в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Божественную литургию возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Владыке сослужили митрополит Винницкий и Барский Варсонофий, архиепископы Городницкий Александр, Бучанский Пантелеимон, Черкасский и Каневский Феодосий, а также духовенство Винницкой, Могилев-Подольской и Хмельницкой епархий.

После Литургии состоялся крестный ход вокруг монастыря. Митрополит Антоний поздравил игуменью Антонию и сестер Браиловской обители с праздником и поблагодарил за труды по благоустройству монастыря.

Браиловский монастырь в советское время закрывали два раза. В помещениях обители устроили туристическую базу, а в храме преподобных Антония и Феодосия – тир для стрельбы. В 1990-м году, после возвращения монастыря Церкви, именно в этом храме была отслужена первая Литургия. С тех пор богослужения в Браиловском монастыре не прекращаются.