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Представитель ЦИК: на Донбассе состоятся выборы в районные рады

12.10.2020 / 13:19
Выборы членов районных рад состоятся в том числе и на тех территориях Донбасса, где отменены выборы других органов местного самоуправления.

Об этом сообщил представитель Центральной избирательной комиссии, бывший народный депутат от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" в нескольких созывах Юрий Мирошниченко в интервью Радио Свобода

Мирошниченко признал, что вокруг обоснованности выборов районных советов "была большая дискуссия". Но ЦИК, выполняя Конституцию Украины, назначила эти первые выборы в районы. По его словам, Комиссия не могла действовать по-другому.

Представитель Центризбиркома подчеркнул, что выборы районных советов состоятся даже в тех громадах, где отменены выборы городских, сельских и поселковых советов.

Прямая речь: "Люди выберут себе в том числе районные рады. Те 18 территориальных громад, в Донецкой и Луганской областях, не смогут себе выбрать локальные рады и своих мэров в территориальных громадах (вы знаете, что по информации, которую предоставили военно-гражданские администрации, в восьми территориальных громад в Луганской области и в 10 в Донецкой области не состоятся выборы в территориальных громад по основаниям безопасности), но районные рады будут по всей контролируемой Украиной территории сформированы, в том числе и в Донецкой, и в Луганской областях".

Напомним: Юрий Мирошниченко стал членом Центральной избирательной комиссии от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в октябре 2019 года. С 2010 по 2014 год он был представителем президента Виктора Януковича в Верховной Раде.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

В августе Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донетчины и Луганщны, на территории которых невозможно провести местные выборы. Речь о 10 громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и о 8 общинах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Источник

выборы, Донбасс, ЦИК
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