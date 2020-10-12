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Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали киевским больницам все необходимое для борьбы с коронавирусом

12.10.2020 / 12:58
Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко продолжают оказывать украинцам помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Так, на днях за собственные средства семья приобрела очередную партию ценного оборудования и средств индивидуальной защиты, которые были направлены в столичные медучреждения.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

В частности, две больницы получили от Фонда Оксаны Марченко сверхсовременные аппараты искусственной вентиляции легких. «Постоянно обращается немало больниц с просьбой помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Чаще всего просят средства индивидуальной защиты, антисептики и, конечно же, аппараты ИВЛ. На этот раз мы приобрели два аппарата ИВЛ. Их мы ждали несколько месяцев, ведь в условиях, когда мир переживает уже вторую волну COVID-19, приобрести их крайне трудно, на них большая очередь. Но они наконец здесь и будут помогать украинцам преодолевать недуги», – рассказала Оксана Хорунжей, представительница Фонда Оксаны Марченко.

Один из таких аппаратов отправился в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова. 

«Это аппарат экспертного класса, который можно использовать для вентиляции легких, а учитывая его компактные габариты, он может быть использован и при транспортировке пациентов в операционную, из операционной, на диагностические манипуляции, процедуры. Поэтому это довольно хороший аппарат. Еще раз повторяю: аппарат экспертного класса. Мы очень рады, что подобного плана аппаратура поступает к нам в пользование», – отметил в комментарии «112 Украина» заместитель директора Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Руслан Салютин.

Еще один такой аппарат в ближайшее время передадут в Киевскую городскую больницу № 4. Кроме аппаратов ИВЛ, супруги купили мощный стерилизатор для Киевского городского центра детской нейрохирургии.

Также в Киевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы и Научно-исследовательский институт психиатрии были переданы костюмы биозащиты, очки, маски, респираторы, перчатки и дезинфекторы. 

«Виктор Медведчук и Оксана Марченко с самого начала пандемии помогают украинским медучреждениям в борьбе с коронавирусной инфекцией. Супруги-меценаты передали ряду больниц дезинфицирующие средства, перчатки, респираторы и защитную одежду. А главное – обеспечили десятки больниц в разных уголках Украины необходимой медицинской техникой. Кроме того, семья благотворителей закупила и передала сотни тысяч медицинских масок и продуктовых наборов нуждающимся во всех регионах Украины», – подчеркивает «112 Украина».

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможности поставок в Украину российской вакцины от коронавируса. 

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