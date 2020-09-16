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Управделами УПЦ рассказал, в чем истинное предназначение христиан

16.09.2020 / 18:40
Управделами УПЦ рассказал, в чем истинное предназначение христиан
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Антоний подчеркнул, что исполнять заповеди нужно не формально, чтобы просто отдать дань Богу, а искренно

Христианин должен быть христианином не только, когда находится в храме.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в своей проповеди.

«Чтобы быть Божьим, нужно любить Бога. Для того чтобы любить Бога, нужно выстроить в своей жизни правильную иерархию. Христианская жизнь строится на Евангелии», - отметил владыка.

По его словам, несмотря на то, что верующим бывает очень тяжело, они всё переносят, так как уповают на Бога, Который «взял наши грехи и пригвоздил их к Крестному Древу и даёт каждому из нас возможность идти путём к воскресению», а этот путь «обязательно лежит через личную Голгофу».

 Он напомнил, что жизнь имеет смысл лишь тогда, когда она ведёт в Царство Божье. 

«Для того, чтобы быть Божьим, нужно исполнять заповеди Божьи. Именно через это мы получаем благодать и становимся детьми Божьими, и ощущаем любовь своего Отца, Который заботится о каждом из нас», — отметил митрополит.

 Владыка Антоний подчеркнул, что исполнять заповеди нужно не формально, чтобы просто отдать дань Богу, а искренно.

 Нужно стремиться к тому, чтобы не грешить не из боязни наказания Божьего, а боясь разрушить Божью любовь к себе. Это — состояние, когда «человек ощущает эту любовь настолько, что делает всё для того, чтобы не отплатить злом за эту безграничную любовь Бога к каждому из нас». «Это — высота, к которой должен стремиться каждый. Но она приходит только тогда, когда мы постепенно каждый день будет стараться исполнять заповеди Божьи», — сказал архиерей.

 Владыка Антоний также напомнил, что христианин должен быть христианином не только, когда находится в храме. «Мы христиане тогда, когда каждое наше слово и взгляд проходят через призму Евангелия, — отметил он. — И тогда, видя нас, другие люди также захотят быть христианами».

Быть светом для других — наше предназначение. «Господь сказал: «Я — Свет миру»(Ин. 8:12). И в другом месте, обращаясь к апостолам, Он говорил: «Вы — свет мира»(Мф. 5:14). Это значит, что каждому христианину важно быть в этом мире проводником Божьего света, — сказал митрополит и пояснил, как это происходит: — Если человек живёт в Боге, то черпает силы в Боге и тогда становится светом для других».

 В завершение владыка Антоний напомнил о важном законе духовной жизни. «Руководствуясь в своей жизни заповедями, человек очищается, преображается, становится святым. Но при этом настоящие святые видят себя грешниками. И чем выше святые, тем более грешными они себя видят», — сказал митрополит. И видя свои грехи, они борются с ними и преображаются ещё больше, становясь Божьими по своей жизни, поведению.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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