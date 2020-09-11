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Вигиринский: Медведчук готов на репутационные потери ради мира на Донбассе

11.09.2020 / 14:33
Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук готов взять на себя репутационные потери из-за возможной поездки на переговоры с представителями Донецка и Луганска.

Об этом в эфире NewsOne заявил известный украинский политический эксперт Андрей Вигиринский. 

Другое дело, отметил эксперт, захочет ли глава государства делегировать Виктору Медведчуку эти полномочия.

«Если представители ОПЗЖ для выполнения задания Президента Украины Владимира Зеленского готовы это сделать и ехать представлять Украину, а они это сделать готовы, и Президент на это согласится, потому что он реализовывает внешнюю политику, то тогда они это сделают. Сам Президент не может садиться за стол переговоров с теми, кто по украинскому законодательству являются преступниками», – сказал Андрей Вигиринский. 

Ранее Виктор Медведчук заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского об исключительно ответном огне на Донбассе со стороны ВСУ, как и о том, что гражданское население не страдает от обстрелов со стороны украинской армии, не отвечают действительности. 

В свою очередь, в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» неоднократно заявляли, что выполнение Минских соглашений и сохранение перемирия – первоочередная задача украинской власти, срыв этих договоренностей по ее вине – очевидное и окончательное доказательство нежелание установить мир на востоке Украины. 

Фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Украины последовательно и принципиально отстаивает возможность проведения выборов в Луганский и Донецкий областные советы. Об этом, общаясь с журналистами у здания ВРУ, заявил председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. 

 

Источник https://www.youtube.com/watch?v=TDWnuRYeXYQ

Медведчук
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