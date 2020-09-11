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Киев попал в "оранжевую зону" карантина

11.09.2020 / 15:14
Согласно новому зонированию, Киев попал в "оранжевую зону" карантина. Такое решение приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров.

Также запрещена деятельность хостелов и гостинец, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 14 сентября.

Отметим, ранее Киев находился "желтой зоне" карантина.

Напомним, 10 сентября в Украине обновили зоны адаптивного карантина. В "красной зоне" остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Ранее сообщалось, что Черновцы подают в суд на Кабмин из-за попадания в "красную зону".

Источник

коронавирус, карантин, Киев
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