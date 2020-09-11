Управделами УПЦ объяснил, что необходимо понять, когда одолевают скорби

Важно осознать, что Господь проявляет заботу о человеке и принимать все происходящее, как лечение души от гордости и самомнения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Полученное от Бога может радовать, усиливать благоговение и благодарность Давшему, но тут надо особенно внимательно смотреть за собой, чтобы не пролезла в душу змея и не отравила ядом самомнения. Почему это опасно? Потому, что можно посмотреть на данное Богом с двух сторон. Первая – как милостив Господь, что Он дал мне грешному так много, не презирая грешную душу, немощную и недостойную. Вторая – Господь увидел, что мне можно доверить такие блага, и я сумею этим распорядиться как следует.

В первом случае основное внимание направлено на Господа, во втором – на себя. Опасность положения в том, что умом можно выбрать второе, а грехолюбивое гордое сердце примет первое», - напомнил митрополит Антоний.

По его словам, столкнувшись с искушениями и скорбями, важно понять, что Господь не оставляет человека, а действует для его вразумления.

«Присутствие мерзкого посланника ада рядом или его действие через других – не признак оставления Богом, а наоборот – Божия помощь нам, грешным. «Дворником», убирающим наш мусор, чистящим нашу помойку, Господь дозволяет быть или обстоятельствам или лицам, легко подверженным влиянию темных сил, или собственным немощам. Как бы это не выражалось, наша забота – увидеть в этом благость Божию, школу или лечение души, легко поддающейся соблазну возомнить о себе более, чем следовало бы», - отметил владыка.

Митрополит Антоний призвал даже в самых сложных ситуациях находить в душе благодарность и радость.

«Господь дает нам примеры, достойные подражания. Нам остается учиться принимать жизнь такой, какую Господь устраивает для вразумления, ограждения от больших зол и бед, и – радости. Да, радости среди мучительных бесовских пакостей, потому что они – лишь спасительное, и, конечно, временное, действие Промысла Божия. Временное потому, что сразу, быстро освободиться от яда тщеславия не удается никому. Нужно время и обнаружить его в себе, и противоядие найти. И силы восстановить», - заключил управделами УПЦ.