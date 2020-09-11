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Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию

11.09.2020 / 13:51
Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Республику Австрия, сообщается на сайте главы государства.

В рамках визита запланированы переговоры главы Украинского государства с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем и председателем Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Зеленский и ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума.

Кроме того, во время визита запланировано участие президента Украины и его супруги в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Источник

визит, Австрия, Зеленский
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