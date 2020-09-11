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Предстоятель УПЦ расскажет, как любовь к Богу способна изменить жизнь

11.09.2020 / 13:48
Предстоятель УПЦ расскажет, как любовь к Богу способна изменить жизнь
Слово Предстоятеля Источник: Центр информации УПЦ
Любовь человека побуждает к творению добра

Человек, любящий Бога и ближних, сподобляется от Господа даров и милостей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 12 сентября в 06.30 на телеканале «Интер».

«Любовь человека побуждает к творению добра. Если он имеет любовь к Богу и к ближнему, то этот человек делает добро жертвенно, не ждет никакой отдачи. Но тот человек, который делает добро, который любит Бога и делает жертвенное добро - тот человек сподобляется от Бога великих даров», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям о том, как человек должен использовать свои таланты.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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