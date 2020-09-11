Войти | Зарегистрироваться
15:12

пятница,
11 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

“Ткаченко нищить українську культуру!”, - націоналісти вимагають відставки міністра

11.09.2020 / 13:45
Націоналісти прийшли до міністерства культури і інформаційної політики вимагати відставки Олександра Ткаченка.

Вони пояснили свою вимоги тим, що міністром української культури не може бути людина, яка знищує українську культуру, пропагандує проросійське бачення, виступає за повернення на українські телеекрани російського кінопродукту та лобіює інтереси російських акторів в Україні.

 

“Він (Ткаченко, примітка) - злодій! Він брехун і зрадник! Він - агент Кремля! Ткаченко має бути не в Кабінеті міністрів, а за гратами. Те що він робить з українською культурою - злочин! Ми вимагаємо, щоб Президент та правоохоронці відреагували на  незаконну приватизацію Одеської кіностудії, на спроби довести до банкрутства Укркінохроніку, на активну проросійську позицію міністра, який прагне повернути на наші, українські, телеканали російські фільми та серіали. Ми не дурні, ми всі добре розуміємо, що це план Кремля - через телебачення впливати на український народ. А зробити це їм допоможе їх вірний пес - Ткаченко!”, - прокоментувати свою позицію  один із активістів.

Крім того, українські націоналісти закликали правоохоронні органи відправити міністра Ткаченка за грати.

 

 

“Ткаченко - вбивця української культури та мови!  Ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати, щоб ця людина була за гратами як можна швидше! Ми не дозволимо нікому знищувати українську мову! Наша мова - єдина! Саме вона єднає український народ, нагадує про всі наші здобутки та надбання Ткаченко - руки геть від України, від  нашої  мови  та культури!”, - скандували активісти.

Олександра Ткаченка також звинуватили у використанні службового становища у власних інтересах  та зраді українському народу.

 

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.