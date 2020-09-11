ГБР вызывает Богдана для проверки его слов Гордону

Об этом сообщает ГБР

Дословно: "9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий экс-голова Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, непредусмотренных законами и нормативно правовыми актами либо другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля".

ГБР сообщает, что уже направило повестку о вызове Богдана на адрес его регистрации.

Напомним: Дмитрий Гордон, беря интервью у Андрея Богдана, спросил о 13 пунктах, которые якобы пообещал выполнить нынешний глава ОП Андрей Ермак россиянам.

Богдан ответил: "Я не видел этого документа, но среди дипломатов и (сотрудников) спецслужб многократно встречал упоминание о нем. Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это некий алгоритм действий: мы вам корабли – вы нам воду в Крым, мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение, мы вам 3 миллиарда долларов по решению суда – а вы нам... что-то. Это утопия. Я точно знаю: в этом перечне предусматривалось увольнение всех прозападных политиков".

А на вопрос о вероятности откупа России за Крым Богдан сказал, что видит у украинского руководства скорее детскую наивную веру в то, что Россия выплатит компенсации за то, что аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, – и эти деньги можно будет использовать на развитие Украины.

После выхода интервью в эфир Богдан создал Telegram-канал и опубликовал в нем фото на 0-м километре с подписью: "В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону, вынужден перейти украинскую-румынскую границу;)".

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