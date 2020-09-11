Кузьмин: Суд обязал Офис генпрокурора возбудить дело о подготовке госпереворота

Об этом на своей странице в Facebookсообщил народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Печерский суд обязал Венедиктову возбудить дело по информации Жвании в подготовке государственного переворота и установил судебный контроль за исполнением своего решения. Как видите, Печерский суд усмотрел достаточно оснований для возбуждения дела по информации Жвании в подготовке государственного переворота осенью 2020 года», – написал он.

Кузьмин напомнил, в своем видеообращении Жвания подробно рассказал о деятельности «преступного сообщества, возглавляемого Порошенко, и в том, что осенью этого года преступниками готовится силовое смещение Зеленского».

Также Жвания в обращении указывает на то, он предоставил власти информацию, которой достаточно для полного очищения украинской политики от криминала и государственных преступников. «Но эта информация их не заинтересовала. Этому есть только одно объяснение - у нас в стране нет президента и нет генпрокурора. Это – марионетки, которые не влияют на ситуацию в стране. Зеленский может и хороший человек, но он не может дать команду завести реальные дела на Порошенко – ему не разрешают. Зеленский – поддельный президент без полномочий. Кто именно не разрешает? Видимо, те же люди, которые не разрешают ему сейчас уволить директора НАБУ Артема Сытника. Я был удивлен, когда Конституционный суд признал назначение Сытника незаконным. Это очень смелый поступок. Потому что за Сытником стоят те, кто реально управляет Украиной», – подчеркнул экс-нардеп.

При этом Жвания подчеркнул, что НАБУ является не органом по борьбе с коррупцией, а «инструментом по борьбе с неугодными». «Антикоррупционные органы приходят ведь не ко всем, а только к тем, к кому им выгодно приходить по политическим мотивам. При этом вы должны знать, что САП, НАБУ и так называемый Высший антикоррупционный суд - это фактически одна структура, которая не подчиняется законам Украины. Они создали замкнутую вертикаль – сами возбуждают дела, сами расследуют и сами судят, делают что хотят. Вернее, делают то, что им велят. Кого обслуживает данная структура? Прежде всего, конечно, иностранных хозяев Украины», – заявил он.

По словам Жвании, Порошенко также имеет влияние на НАБУ. «У него есть свой пакет акций в этой структуре – своя доля, Это одна из причин того, почему Порошенко до сих пор не сидит. Потому что Сытник не может наказать Порошенко. Сытник – человек Порошенко, именно Порошенко его выбрал и пролоббировал на должность. Сытника привел к Порошенко бывший первый заместитель генпрокурора Юрий Гайсинский. В времена Ющенко Гайсинский обслуживал интересы Порошенко и Сытник был одним из сотрудников Гайсинского, причем хорошо себя зарекомендовал. Сытник был очень старательный и исполнительный, но выбрал его Порошенко не поэтому. Он выбрал его потому, что на Сытника у Порошенко есть компромат. Сытник в свое время попался на взятке. Это задокументировали, но дело спустили на тормозах. И именно темное прошлое должно было стать гарантией того, что Сытник будет слушаться не только иностранных кураторов, но и Порошенко. Кроме того, Сытник являлся агентом СБУ. Он был завербован еще во время работы в региональной прокуратуре и «стучал» на своих коллег. Это тоже знал Порошенко и для него это было плюсом при выборе директора НАБУ. И Порошенко не ошибся – Сытник выполнял и до сих пор выполняет его команды. Чтобы проверить мои слова достаточно посмотреть, как Сытник расследует дела одного из главных коррупционеров – Порошенко, а также его ближайшего окружения», – заявил Жвания.