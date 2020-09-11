Войти | Зарегистрироваться
12:09

пятница,
11 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, что поможет по-настоящему простить обидчика

11.09.2020 / 11:48
Митрополит Антоний объяснил, что поможет по-настоящему простить обидчика
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Состояние обиды тяжело преодолеть своими собственными усилиями, поскольку человек со временем склонен все более погружаться в воспоминания и саможаление

Простить нанесенные обиды поможет искренняя молитва и упование на помощь Господа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи».

«Трудно погасить тот огонь в душе, но со временем это возможно. Возможно не потому, что время сгладит все острые углы, принесет забвение, нет – возможно тогда, когда время будет занято молитвой о помощи. Но, как правило, молиться, осознав, что нет сил простить, забыть, понять другого, посочувствовать ему, помолиться за него, можно только тогда, когда убедишься - без помощи Божьей себя не одолеть», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что состояние обиды тяжело преодолеть своими собственными усилиями, поскольку человек со временем склонен все более погружаться в воспоминания и саможаление.

«Обиду свою не одолеть самому, не уйти от желания погрузиться в подробности произошедшего, саможаление, желание встретить в других поддержку и сочувствие. Если удастся убедиться в своем духовном бессилии, если придет решимость просить помощи у Господа, Его силой осилить свою гордыню, то в душе уже не будет такого кипения, которое мешало до конца простить», - напомнил владыка.

Он подчеркнул, что при искренней молитве Господь дарует «понимание ситуации, более реальное и спокойное, будет и на душе мир и доброжелательство, опытное понимание того, как помогает Господь, когда Его просишь, и сочувствие тому, кто не знает многого и часто глубоко несчастен при всем своем напористом характере и умении жить».

«Главное, в душе того, кто простит, будет укореняться способность прощать и дальше, а это даст надежду быть прощенным по сказанному: «Прощайте и прощены будете» (Лк. 6, 37)», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 сентября
10 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.