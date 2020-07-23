Жвания заявил, что Порошенко захватил власть в 2014-м и пытается сделать это снова

Об этом шла речь в видео-заявлении Жвании на YouTube

Прямая речь: "В стране проходит ползучий реванш, рейтинг Зеленского падает, и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойной смотреть. Поэтому я решил предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибок. Они не совершили ошибку, когда голосовали против Порошенко.

Порошенко и его окружение – это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане ради исключительно захвата власти и личного обогащения.

Я также входил в эту группу, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан. Мы подогревали протестные настроения в СМИ. Мы срывали мирные инициативы власти. Вели сепаратные переговоры с депутатами "Партии регионов". Вели переговоры с иностранными посольствами.

В эту группу входили: Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группу. Например, Турчинов привел Пашинского и Парубия.

Я готов дать показания органам следствия.

Непосредственно я и министр иностранных дел Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза. Обстоятельства этого я готов предоставить следственным органам".

По утверждению Жвании, Порошенко стал президентом благодаря "консенсусу олигархов". Не участвовал в "сделке" якобы Игорь Коломойский, с которым потом боролся Порошенко, а остальные олигархи получили свои "квоты".

Жвания заявил, что Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем более 4 млрд долларов, деньги перевел в офшоры.

Он добавил, что не отзывал свой иск из Окружного админсуда Киева, который запрещал выезд бывшим руководителям страны, несмотря на давление Порошенко и Турчинова.

Кроме того, Жвания сказал, что Порошенко может попробовать баллотироваться в мэры Киева – и якобы эту должность он "выпрашивал" еще у Виктора Януковича.

Напомним: Давид Жвания в 2004 году был заместителем руководителя штаба блока "Наша Украина", принимал активное участие в событиях "Оранжевой революции". В 2006 году был избран народным депутатом Украины в парламент 5-го созыва от блока "Наша Украина".

В 2005 году был одним из основателей политической партии "Наша Украина", но в декабре 2006 года покинул ее. В начале 2007 года вошел в новую общественную организацию "Народная самооборона".

В июне 2010 года создал и возглавил в Верховной Раде депутатскую группу "Право выбора". В декабре 2010 года вошел в состав Комитета по экономическим реформам при президенте Украины. В 2010-2012 годах был членом Коллегии партии Христианско-демократический союз.

На парламентских выборах 2012 года Жвания прошел в Верховную Раду по 140-ю округа как самовыдвиженец и беспартийный. Впоследствии был членом фракции "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва, но вышел из нее 30 ноября 2013 года, в начале "Революции достоинства".

На парламентских выборах 2014 года Жвания входил в руководство избирательного штаба "Блока Петра Порошенко". В декабря 2016 года нардеп-беглец Александр Онищенко заявлял, что за место в парламенте давал деньги Жвании.

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