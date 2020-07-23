В Киево-Печерской лавре празднуют день памяти преподобного Антония Печерского

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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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Нобелевская премия меняет формат из-за коронавируса
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Коронавирус: суточная заболеваемость в очередной раз больше 200 тысяч случаев
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В Беларуси нашли одного из самых разыскиваемых преступников мира
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Пандемия: от осложнений умерли более 600 тысяч больных
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США выделит $38 млн на развитие кибербезопасности в Украине – вице-премьер Федоров
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Шмыгаль: на подготовку "к зиме" уже потратили 6 миллиардов, запасы газа и угля - рекордные
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Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ — на финальной стадии
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В Раде заблокировали подписание закона о снижении "зеленого" тарифа
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НСЗУ не сможет дофинансировать медучреждения, которые не подадут план развития – Мовчан
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Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго
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Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете
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В центре Запорожья из-за сильного дождя провалился асфальт
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На Донбассе спасатели за неделю обезвредили 559 боеприпасов
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Найденный в янтаре на Ривненщине жук жил 37 миллионов лет назад
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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