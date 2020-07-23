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Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ

23.07.2020 / 15:54
Кабинет министров согласовал проект указа Президента о выходе Украины из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 22 июля.

«В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ проходит в двустороннем формате на основе заключенных новых и/или действующих двусторонних договоров», - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, Министерство культуры и информационной политики Украины в рамках компетенции проанализировало действующие международные договоры в рамках СНГ на предмет их соответствия национальным интересам и считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о гуманитарном сотрудничестве государств СНГ и Соглашении о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ.

Документ разработан во исполнение указа Президента Украины от 19 мая 2018 года №139 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств», одобренного на заседании Кабинета министров Украины 6 июня 2018 года.

Указ вступит в силу после подписания его Президентом Украины.

Источник

Кабмин, СНГ, соглашения
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