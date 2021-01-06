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Бывший нардеп Жвания идет давать показания на Порошенко по "делу Майдана", - СМИ

06.01.2021 / 13:30
Бывший народный депутат Давид Жвания, который в последнее время выступал с рядом резонансных заявлений, вызван на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о массовых протестах в Украине в 2013-2014 годах.

Как пишут Украинские новости, фото повестки выложил телеграм-канал Зеландия. Согласно документу, экс-депутата ждут в ГБР 21 января.

Сам Жвания в разговоре с репортерами подтвердил факт вызова на допрос. Он также отметил, что намерен прийти на назначенную дату.

Напомним, Давид Жвания ранее публично называл события Революции Достоинства государственным переворотом и утверждал, что принимал участие в его организации и финансировании вместе с Петром Прошенко, Александром Турчиновым, Виталием Кличко и другими лицами.

По версии Жвании, народные протесты были срежиссированы группой заговорщиков с целью захвата власти в стране. В своих видеообращениях на Youtube Жвания приводил подробности того, как именно устраняли премьера Николая Азарова, давили на депутатов и тогдашнего президента Виктора Януковича. Также Жвания обвинял Порошенко и других лидеров Майдана в сознательном провоцировании кровопролития.

Все это время Жвания требовал, чтобы его вызвали на допрос, обещая предоставить следствию доказательства своих слов и дополнительные сведения о том, что происходило в стране во время Майдана. Позже он подал официальное заявление в ГБР.

Порошенко, Жвания, ГБР
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